الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1372 مريضًا ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف،
قافلة طبية ببني سويف، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تأتي هذه القوافل ضمن جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم الرعاية الصحية وتحقيق سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

قافلة طبية بقرية شاطر زادة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية بقرية شاطر زادة بمركز إهناسيا، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وشملت القافلة 9 عيادات في 7 تخصصات طبية: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، العظام، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وتمت وسط إجراءات وقائية مشددة.

 

ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1372 مريضًا وصرف العلاج لهم مجانًا، بالإضافة إلى إجراء 156 تحليلًا بمعمل الدم، و29 تحليل طفيليات، و7 حالات أشعة عادية، مع استصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالتين لاستكمال العلاج بمستشفيات بني سويف، وإجراء موجات فوق صوتية لـ25 حالة.

 

ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا

وعلى هامش القافلة الطبية، عُقدت ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة منها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، الرضاعة الطبيعية، وسوء استخدام الأدوية، كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة بالقافلة إلى 4084 خدمة.

 

يُذكر أن القوافل الطبية تُنفذ تحت إشراف مديرية الصحة ببني سويف بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وبمشاركة طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول المعلومات، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

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