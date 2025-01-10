عبد العظيم لـ"المخدرات" وحامد لـ"التموين"، حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة في بني سويف

أجرى اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات وتغييرات محدودة بين ضباط الشرطة بمختلف مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، في إطار تعزيز الأداء الأمني ودعم القطاعات الشرطية بالكفاءات اللازمة.

حركة تنقلات بين ضباط الشرطة ببني سويف

وشملت الحركة تكليف عدد من الضباط بمناصب جديدة، حيث تم تعيين المقدم أحمد عبد العظيم رئيسًا لمباحث المخدرات بمديرية أمن بني سويف، وهو المعروف بخبرته في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة قضايا المخدرات، كما تم تكليف المقدم معتز حامد برئاسة مباحث التموين بالمديرية، بهدف تعزيز جهود الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الأساسية.

وشملت حركة التغييرات، تولى المقدم شريف جمال، العمل بقسم المعلومات بإدارة المباحث الجنائية بالمديرية، لتعزيز جهود جمع وتحليل المعلومات لدعم العمليات الأمنية، والمقدم محمد جمال مفتشًا لمباحث مركز شرطة ببا، والمقدم أحمد طرفاية رئيسًا لمباحث مركز شرطة ناصر، شمال بني سويف.

تطوير الأداء الأمني بمراكز وأقسام بني سويف

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن بني سويف لدعم المراكز الشرطية بكوادر متميزة لضمان سرعة الاستجابة للحوادث وتحقيق الأمن العام، فضلًا عن ضخ دماء جديدة في عدد من المواقع الأمنية لتحقيق أفضل أداء ممكن في خدمة المواطنين وضمان استقرار الأمن في جميع أنحاء المحافظة، لتطوير الأداء الأمني بمراكز وأقسام الشرطة.

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