مدير تعليم بني سويف يفاجئ المدارس ليلا لمتابعة خطة التأمين وجاهزيتها للامتحانات

تفقد أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بـ بني سويف، في جولة ليلية مفاجئة عدد من المدارس التابعة لإدارتي الواسطى وناصر، للاطمئنان على تأمين المدارس ومدى جاهزيتها للامتحانات.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وتكليفات الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف.

مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف

بدأت الجولة بزيارة عدد من مدارس إدارة الواسطى التعليمية، والتي شملت مدارس: النهضة الخاصة، الابتدائية الجديدة والإعدادية بنين، التربية الفكرية، الشهيد محمود حسن الإعدادية بنين، الثانوية التجارية المشتركة، علية محمد توفيق الثانوية بنات، ومدرسة أدريجة تعليم أساسي، شمال بني سويف.

مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف

كما شملت الجولة المرور على مدارس إدارة ناصر التعليمية، ومنها: مجمع مدارس صلاح سالم الابتدائي، الزيتون الابتدائية المشتركة، عمر بن الخطاب الثانوية، التجارة بقرية باشمنت، بني عدى الابتدائية مجمعة 1، بني عدى مجمعة 2، بني عدى للتعليم الأساسي، كفر الجزيرة للتعليم الأساسي، ومدرسة سيد نبيل الابتدائية.

وتفقد مدير إدارة الأمن بـ تعليم بني سويف، خلال جولته توافر وسائل الأمن والسلامة، وتأكد من تواجد الحراسة الليلية بشكل منتظم، وتفحص كاميرات المراقبة واللجان الامتحانية، مؤكدًا أن المتابعة ستستمر طوال فترة الامتحانات لضمان سير العملية التعليمية والأمنية بسلاسة، مشددًا على أنه لا مجال للتقصير أو الإهمال في أداء العمل، لضمان سلامة الطلاب وتأمين المؤسسات التعليمية.

مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف

محافظ بني سويف يراجع استعدادات التعليم للامتحانات

وفي سياق آخر، راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الداراسي الحالي 2025/2024 لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ "اعتبارًا من السبت المًقبل"، بإجمالي يزيد عن 554.8 ألف طالبا وطالبة بمختلف المراحل لسنوات النقل.

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