الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يفاجئ المدارس ليلا لمتابعة خطة التأمين وجاهزيتها للامتحانات

مراجعة تأمين مدارس
مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف، فيتو

تفقد أشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بـ بني سويف، في جولة ليلية مفاجئة عدد من المدارس التابعة لإدارتي الواسطى وناصر، للاطمئنان على تأمين المدارس ومدى جاهزيتها للامتحانات.

 

يأتي ذلك بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وتكليفات الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف.

 

مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف
مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف

 

بدأت الجولة بزيارة عدد من مدارس إدارة الواسطى التعليمية، والتي شملت مدارس: النهضة الخاصة، الابتدائية الجديدة والإعدادية بنين، التربية الفكرية، الشهيد محمود حسن الإعدادية بنين، الثانوية التجارية المشتركة، علية محمد توفيق الثانوية بنات، ومدرسة أدريجة تعليم أساسي، شمال بني سويف.

 

مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف

كما شملت الجولة المرور على مدارس إدارة ناصر التعليمية، ومنها: مجمع مدارس صلاح سالم الابتدائي، الزيتون الابتدائية المشتركة، عمر بن الخطاب الثانوية، التجارة بقرية باشمنت، بني عدى الابتدائية مجمعة 1، بني عدى مجمعة 2، بني عدى للتعليم الأساسي، كفر الجزيرة للتعليم الأساسي، ومدرسة سيد نبيل الابتدائية.

 

وتفقد مدير إدارة الأمن بـ تعليم بني سويف، خلال جولته توافر وسائل الأمن والسلامة، وتأكد من تواجد الحراسة الليلية بشكل منتظم، وتفحص كاميرات المراقبة واللجان الامتحانية، مؤكدًا أن المتابعة ستستمر طوال فترة الامتحانات لضمان سير العملية التعليمية والأمنية بسلاسة، مشددًا على أنه لا مجال للتقصير أو الإهمال في أداء العمل، لضمان سلامة الطلاب وتأمين المؤسسات التعليمية.

 

مراجعة تأمين مدارس وجاهزية بني سويف

محافظ بني سويف يراجع استعدادات التعليم للامتحانات

وفي سياق آخر، راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الداراسي الحالي 2025/2024 لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ "اعتبارًا من السبت المًقبل"، بإجمالي يزيد عن  554.8  ألف طالبا وطالبة بمختلف المراحل لسنوات النقل. 

 

إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بمركز الواسطى ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مصانع منطقة بياض العرب

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حلول مشكلات المواطنين خلال اللقاء المفتوح

مستشفى بني سويف التخصصي يستقبل 146 ألف حالة خلال 2024

رئيس جامعة بني سويف يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يُشارك في قداس الميلاد ويهنئ الأقباط بالعيد (صور)

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بالكنيسة المطرانية بمركز ببا

سكرتير بني سويف يتفقد معدلات الإنجاز بمشروع مجمع المواقف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بمركز الواسطى ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مصانع منطقة بياض العرب

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حلول مشكلات المواطنين خلال اللقاء المفتوح

مستشفى بني سويف التخصصي يستقبل 146 ألف حالة خلال 2024

رئيس جامعة بني سويف يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يُشارك في قداس الميلاد ويهنئ الأقباط بالعيد (صور)
ads

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

حسين لبيب يحسم مصير نجم الزمالك (تفاصيل)

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50%

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان

الباقي شكليات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

منوعات

المزيد

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا في فضيحة منصة تواصل مرتبطة بواقعة اغتصاب جماعي

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل توجد صلاة بدون وضوء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية