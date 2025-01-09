الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بمركز الواسطى ببني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف وقوع حادثي سير منفصلين أسفرا عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيقات في ملابسات الحادثين.

 

تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

في الحادث الأول، وقع الحادث إثر تصادم دراجتين بخاريتين في نطاق الوحدة المحلية لقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، مما أدى إلى إصابة شابين بإصابات متفرقة، وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بالحادث، وتم توجيه سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى الزهراء بمركز الواسطى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

حادث انقلاب سيارة ببني سويف

وفي حادث آخر، انقلبت سيارة "سوزوكي" في ترعة على طريق قرية البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلة رضيعة، وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب السيارة، فتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "مباركة.ر.ع"، 42 عامًا، بكسر في الساعد الأيسر، و"رانيا.م.م"، 24 عامًا، بكسر في الساعد الأيمن، و"تامر.ج.ح"، 39 عامًا، بسحجات في الجسم، والطفلة "منة.ي.ج"، بكدمات وسحجات، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

وتتابع الأجهزة الأمنية بـ بني سويف التحقيقات في الحادثين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يقدم الطاقم الطبي الرعاية للمصابين في المستشفيات.

 

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