وكيل صحة بني سويف توجه بمتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى بوحدات الرعاية

كلفت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، فرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية بالمرور الميداني على الوحدات الصحية، وذلك لمتابعة تنفيذ سياسات مكافحة العدوى، تحت إشراف الدكتورة هناء حمدي، مدير الإدارة، في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

إدارة سمسطا الصحية ببني سويف

ففي إدارة سمسطا الصحية بـ بني سويف، قام الدكتور محمد حسن بزيارة وحدة الشنطور الصحية، حيث تابع تطبيق الإجراءات الوقائية، ودرب الطبيبة البشرية وأربعة أطباء أسنان و16 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى داخل وحدة الأسنان.

وفي إدارة بني سويف الصحية، زارت "إلهام رمضان وأماني سامي" وحدة بياض العرب الصحية، حيث تم متابعة نقل بعض الغرف مثل غرفة التعقيم، مع توفير سطح مخصص للآلات الملوثة وآخر لتجفيف وتبكيت الأدوات، بالإضافة إلى توفير دولاب خاص بالغرفة، كما شملت الزيارات وحدتي إهناسيا الخضراء والإسكان الاجتماعي، وتم التأكد من توافر المستلزمات الأساسية.

إدارتي ببا والفشن الصحيتين ببني سويف

وفي إدارة ببا الصحية بـ بني سويف، قامت الدكتورة أسماء علي وعواطف إبراهيم، بالمرور على وحدة منية الجيد الصحية لمتابعة تطبيق معايير مكافحة العدوى، وفي إدارة الفشن الصحية بـ بني سويف، زار الدكتور إيهاب مصطفى وبهية سيد، وحدتي شنرا وتلت، حيث تم متابعة تلافي السلبيات التي رصدتها مديرية الصحة في زياراتها السابقة.

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وأكدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، على أهمية هذه الجولات الميدانية في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة داخل الوحدات الصحية، بما يساهم في توفير بيئة آمنة للعاملين والمواطنين على حد سواء.

صحة بني سويف يٌنفذ حملة ميدانية

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الصحة بـ بني سويف، حملة ميدانية موسعة شملت 26 منشأة غذائية في مدينة الواسطى وقرية جزيرة المساعدة، أسفرت عن تحرير 19 محضرًا بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، كما تم إعدام 18 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي ظهرت عليها تغيرات في الخواص الطبيعية، كما تم رصد خمس منشآت تُدار بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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