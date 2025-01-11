صحة بني سويف والقومي للمرأة ينظمان كرنفالا لدعم صحة السيدات بإهناسيا

نظمت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، كرنفال "صحة المرأة" بمركز إهناسيا، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

كرنفال لدعم صحة السيدات ببني سويف

جاء هذا الحدث لدعم المرأة صحيًا وتقديم خدمات طبية شاملة لها مجانًا، بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وأحمد عبد الصمد نائب رئيس مركز إهناسيا، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتور محمد طارق عبد الجليل مدير إدارة إهناسيا الصحية.

وصرحت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بأن الكرنفال الذي أُقيم بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة تضمن مجموعة متنوعة من العيادات الطبية في تخصصات مثل الأطفال، الباطنة، الصدرية، النساء، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والعلاج الطبيعي، كما شمل المبادرات الرئاسية المختلفة، بالإضافة إلى عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، الألف يوم الذهبية، المشورة الأسرية، وعيادة خاصة بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

800 سيدة تستفيد من كرنفال صحة المرأة

وأوضحت وكيل صحة بني سويف، أن الكرنفال شهد إقبالًا واسعًا، حيث استفادت منه 800 سيدة تمت معالجتهن وفحصهن مجانًا، كما تم فحص 65 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، و12 سيدة ضمن مبادرة "الأم والجنين"، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لـ80 سيدة، بالإضافة إلى إجراء استبيان حول الأورام لـ131 سيدة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ34 سيدة، تضمنت تركيب 13 لولبًا.

من جانبه، شارك فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بعرض منتجات أندية المرأة ومنتجات السيدات المشاركات، كما تم بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية استخراج 250 بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا.

يأتي هذا الكرنفال في إطار الجهود المستمرة لدعم المرأة على جميع المستويات وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة حياتها.

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