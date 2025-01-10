مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة نقل بتوك توك في بني سويف

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بـ محافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل "جامبو" وتوك توك على طريق الجيش، قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلومترات.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الجيش بالقرب من نفق أبو صالح باتجاه القاهرة، وعلى الفور، جرى توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسبابه وتداعياته.

مصرع وإصابة 4 في حادث ببني سويف

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع "وردة ص.ف"، 38 عامًا، و"أسماء.ر.م"، 13 عامًا، بينما أصيب "رضا.م.م"، 48 عامًا، بكدمات متفرقة، ونجلته "أمنية"، عامين، بجروح وسحجات.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم سيارة نقل بتوك توك ببني سويف

وأوضح مصدر أمني، أن الحادث وقع نتيجة تصادم السيارة نصف النقل بالتوك توك أثناء سيرهما على الطريق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث وظروفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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