فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. حفصة نزل فيها القرآن ثلاث مرات

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].

وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].

فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.

وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.

هي أمّ المؤمنين حفصة بنت عُمر بن الخطاب بن نفيل، وأُمّها هي زينب بنت مظعون؛ أُخت عثمان بن مظعون، وهي من السابقين إلى الإسلام في مكّة.

أخوها هو عبد الله بن عُمر، رضي الله عنهم، وكان يصغُرها بستِّ سنوات، وكان من إخوانها أيضًا عبدالرحمن الأكبر، وهم جميعًا أبناء زينب بنت مظعون.

زواجها من خُنيس

تزوّجت حفصة من خُنيس بن حُذافة بن قيس السهميّ، وبقيت معه حتى مات عنها بعد هجرتهما إلى المدينة، وكان ذلك عند عودة الرسول، صلّى الله عليه وآله وسلّم، من غزوة بدر، وهو الزوج الأوّل لها، وكان الرجل الوحيد من قبيلة بني سهم الذي حضر مع سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، يوم بدر، كما أنّه كان من أصحاب الهجرتَين.

وفاة زوجها

ترمّلت حفصة بعد موت زوجها خنيس، وعرض عمر بن الخطاب على كلٍّ من أبي بكر، وعُثمان، زواجها، فرفضا.

فشكا عمر ذلك لرسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأخبره النبيّ بأنّ حفصة سيتزوّجها من هو خيرٌ من عثمان، ويتزوّج عثمان من هي خيرٌ منها.

وكان زواجها من الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خيرٌ من عثمان. وأصدقَها أربعمئة درهم.

في بيت النبوة

كان الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، عادلًا بين زوجاته، حتّى أنّه إذا أراد الخروج في مواجهة، أو سفر، كان يجري قُرعة بين زوجاته، ومَنْ تقع عليها القرعة تخرج معه.

وفي إحدى المعارك خرج اسم حفصة في القرعة، فخرجت معه، وكانت في خيمتها أثناء المعركة.

حتى إذا انتهت المعركة ذهبت لتسقي العطشى، وتداوي الجرحى، وتُخفّف من ألم المُصابين، فلمّا رأى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك، أعطاها ثمانين وسقًا من القمح (ستون صاعا)؛ إكرامًا لها، واعترافًا بفَضلها.

دخلت السيدة حفصة، رضى الله عنها، بيت النبوة، وعرف عنها غيرتها على سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، فحدث ذات يوم أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قد خلا بزوجته السيدة "ماريا القبطية" فى بيتها وفى يومها، فغضبت بشدة من ذلك، فحرمها النبى على نفسه بيمين أنه لا يقربها، إرضاءً للسيدة حفصة، لكنه طلب منها ألا تخبر بذلك أحدا.

ولكن ما أن خرج الرسول، صلى الله عليه وسلم، حتى أخبرت حفصة عائشة، رضى الله عنها، بأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، حرَّم "ماريا" على نفسه، فعند ذلك طلق الرسول، صلى الله عليه وسلم، السيدة حفصة، وجاء جبريل لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأمره بمراجعتها.

وقيل إن جبريل نزل على رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: "راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة"، ونزل فيها القرآن 3 مرات.

كانت حفصة، رضي الله عنها، تعيش في حياة سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحبّ وتتمنّى، وقد حفظت عن الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، بعض الأحاديث، والأقوال التي كان يُوجّهها لها ولأُمّته، وكانت تتّبعها كما هي.

بعد انتقال الرسول

وعندما انتقل، صلى الله عليه وآله وسلم، بَكت عليه بُكاءً شديدًا، ولَزِمت بيتها، وكانت لا تخرج منه إلّا إلى الحجّ، والتزمت بطاعة الله وبالعبادة، والصدقة على الفقراء والمساكين.

بقيت حفصة موضع احترام وتقدير من قِبل الخليفتَين؛ أبي بكر، وأبيها عُمر بن الخطاب؛ إكرامًا لها، ووفاءً للنبيّ، صلى الله عليه وسلم؛ فكانت حرمتُها واحترامها من حُرمة واحترام بيت النبيّ، صلّى الله عليه وآله وسلّم، كما أنّ حجرتها كانت مكانًا لحِفظ الرقاع والألواح التي كُتِب عليها القُرآن الكريم؛ تُحافظ عليها وتحميها.

دورها في جمع القرآن الكريم

وعندما جُمِع القرآن في عهد الخليفة أبي بكر بعد إصرار عمر بن الخطّاب على ذلك، اعتمد الصحابة على النُّسَخ التي عندها في ضَبط المصحف الكريم، ومراجعته.

كانت السيدة حفصة، رضى الله عنها وأرضاها، أحد أهم مصادر جمع القرآن الكريم فى عهد أبيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذى أوصى بحفظ المصحف الشريف الذى كتب فى عهد أبى بكر الصديق عند ابنته حفصة.

وتعود قصة جمع القرآن الكريم الذى تم فى عهد أبى بكر، رضى الله عنه، وعندما توفي أبو بكر الصديق أخذ النسخة عمر بن الخطاب.

ولما استشهد الفاروق وهو يصلي، أوصى عمر بن الخطاب أن تكون النسخة محفوظة لدى السيدة حفصة، ثم توالت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان، ودخل الكثير من غير العرب الإسلام، فأثروا فى اللغة العربية ومقاماتها، كما تأثروا بها أيضًا، وكانت نتيجة هذا التأثر اختلاف القراءة القرآنية لاختلاف الألسنة واللهجات،

كما استشهد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم؛ ما اضطر عثمان بن عفان إلى المسارعة بجمع القرآن في مصحف واحد.

وبعد إتمام الجمع، أمر بأن تحرق كافة النسخ الموجودة للقرآن، خشية حدوث تحريف، وخوفًا من اللحن فى اللفظ القرآنى الشريف الذى تعهد الله بحفظه، وسعى إلى الاعتماد على نسخة واحدة أصيلة، وكانت هذه النسخة الأصيلة والسليمة هى الموجودة عند السيدة حفصة بنت عمر.

أحاديث روتها حفصة

رَوت السيدة حفصة، رضي الله عنها، عن النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، عددًا من الأحاديث التي بلغ عددها في الكُتب الستّة ثمانية وعشرين حديثًا؛ فاتّفق البخاريّ ومُسلم على رواية أربعة أحاديث عنها.

وانفرد الإمام مُسلم برواية ستّة أحاديث عنها، ولها في كتاب "بقي بن مخلد الأندلسي" مُسند باسمها يحتوي على ستّين حديثًا.

رَوت حفصة بعض الأحاديث في عدد من الأبواب، ومن أشهر ما روته:

الطهارة: إذ رَوت في وجوب الغُسل يوم الجُمعة على كُلّ مُحتلم، وفي استخدام المسلم يده اليُمنى للطعام والشراب.

الصلاة: إذ رَوت في صلاة ركعتَين خفيفتَين إذا نُودِي للصبح، وهي من السُّنَن الفِعليّة عن الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم.

الصيام: فقد رَوت حديث وجوب تبييت النيّة قبل الفجر، وصيام الرسول، صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أيّام من كُلّ شهر، ورَوت في تقبيل الصائم، وحديث إتمام الصيام لمَن يُصبح جُنبًا، وحديث صيام الاثنين والخميس، وصيام عاشوراء.

المناسك: فقد رَوت في الدوابّ التي يُباح قتلها ولا إثم في ذلك.

الزينة: إذ رَوت حديث حُكم لبس الرجل للديباج.

الشمائل: فقد رَوت في شمائل النبيّ حديثَ فراش رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

الآداب: فقد رَوت ما يفعله الرجل عند النوم.

الطب: إذ رَوت حديثَ تعبير الرؤيا.

الفتن: إذ رَوت الحديث الذي يتحدّث فيه النبيّ عن ابن الصائد وخروج الدجّال من غضبة يغضبها.

مناقب حفصة رضي الله عنها

كان لأمّ المؤمنين حفصة رابع زوجات الرسول، صلى الله عليه وسلم، الكثير من المناقب، ومنها:

نزول الوحى فيها مرتين، معاتبا، ثم مزكيا لها، وشرف الهجرة؛ فقد هاجرت مع زوجها خُنيس بن حُذافة إلى المدينة.

كثرة الصيام، والقيام، وكانت كثيرًا ما تلوم نفسها وتتّهمها بالتقصير.

وقال فيها نافع: "ما مَاتَت حَفصَةُ حَتَّى مَا تُفطر"؛ لكثرة صيامها.

معرفتها بالكتابة، حيث اهتمّ الرسول، صلى الله عليه وسلم، بتعليمها.

فصاحتها وبلاغتها: فقد ورد أنّها هوّنَت على أبيها في مَرضه بكلمات بليغة.

كما نالت شرف كونها وارثة الصحيفة الجامعة للقرآن الكريم.

وفاتها

تُوفِّيت السيّدة حفصة، رضي الله عنها، عن 60 عاما، في شهر شعبان من السنة الخامسة والأربعين للهجرة، في عهد معاوية.

وصلى عليها مروان بن الحكم حاكم المدينة آنذاك، ودفنت فى البقيع.



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