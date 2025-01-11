العدد (647) من «فيتو» وأبرز عناوينه: مافيا التحاليل الطبية

عصام كامل يكتب: عشنا وشوفنا..ثوار يباركون احتلال بلادهم

مافيا التحاليل الطبية

كواليس سيطرة 3 معامل كبرى على السوق.. وكشف المستور وراء الارتفاع الجنونى فى الأسعار

حيتان الاحتكار حولوا المهنة إلى تجارة بعيدا عن الرقابة.. ومطالب بالتدخل الفورى

حكام سوريا الجدد

خليط عنيف من الفصائل المسلحة ينتظره طلاق داخلي.. ودبلوماسيون وخبراء: الحذر ضرورة واستقرار الدولة رهن إشارة خارجية

الخطيب يبحث عن بديل كولر

تتقدم جريدة «فيتو» بالتهنئة إلى قرائها الأعزاء وجموع الشعب المصرى والإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

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