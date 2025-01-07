محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حلول مشكلات المواطنين خلال اللقاء المفتوح

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود متابعة الحلول والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الصادرة خلال لقاء المواطنين الذي عُقد الأربعاء الماضي، وقد تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى المرتبطة بالقطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة.

تقرير مديرة خدمة المواطنين ببني سويف

أفادت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين بمحافظة بني سويف، في تقرير المتابعة بأن إحدى المواطنات من عزبة بلبل، والتي تعاني من قرنية مخروطية، تقدمت بطلب لإجراء عملية تثبيت حلقات للقرنية على نفقة الدولة نظرًا لظروفها.

وقد أوضح مستشفى الرمد ببني سويف إمكانية استخدام نظارة طبية بدلًا من الجراحة في الوقت الحالي، كما تم توجيه الحالة إلى مديرية الصحة لإجراء كشف طبي إضافي نظرًا لمعاناتها من تضخم بالكبد والطحال، بالإضافة إلى تقديم مساعدة مالية لها من قبل التضامن الاجتماعي.

رد التأمين الصحي ببني سويف

وفي حالة أخرى، تم تقديم شكوى من أحد المواطنين بخصوص ابنته التي تعاني من تقوس في القدمين وتحتاج إلى جراحة، أوضح التأمين الصحي ببني سويف أنه تم تحديد موعد لإجراء العملية خلال الأسبوع المقبل، مع تأكيد متابعة الحالة من قبل التضامن الاجتماعي.

استجابةً لشكوى أحد المواطنين بشأن تدهور حالة شارع سيف الدين بالجزيرة المرتفعة، أكدت مديرية الطرق والنقل أنه سيتم رفع كفاءة الشارع تنفيذًا لتوجيهات المحافظ. كما أوضحت الوحدة المحلية إدراج الشارع ضمن خطة الرصف القادمة لتحسين حركة المارة والمركبات.

شكوى حول منزل آيل للسقوط

فيما يتعلق بشكوى من أحد المواطنين بقرية تزمنت الشرقية ببني سويف حول منزل آيل للسقوط، قامت الوحدة المحلية بمعاينة المنزل وإزالة المخاطر المتعلقة به، كما تم تسوية الشارع المحيط لتسهيل حركة المارة وضمان السلامة العامة.

وأكد محافظ بني سويف، على استمرار الجهود والمتابعة الفورية لحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات تليق بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

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