محافظ بني سويف يتفقد مصانع منطقة بياض العرب

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عددًا من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، في إطار جهود دعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير القطاع الصناعي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ بني سويف يتفقد مصانع بياض العرب

ورافق المحافظ خلال الجولة مسؤولو منطقة بياض العرب الصناعية ورئيس مدينة بني سويف وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية، حيث تفقد خطوط الإنتاج والتوسع الصناعي، شملت الجولة تفقد عدد من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

واطلع المحافظ على مراحل الإنتاج، المعايير المطبقة لضمان الجودة، والأسواق المستهدفة سواء المحلية أو التصدير. كما استعرض المحافظ خطط التوسعات المستقبلية وآليات دعم المشروعات القائمة بما يعزز الإنتاج ويزيد من فرص العمل.

حل أي معوقات تواجه المستثمرين



ووجه المحافظ مسؤولي المنطقة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية بضرورة حل أي معوقات تواجه المستثمرين وتوفير احتياجات المصانع لزيادة الإنتاج، مع التركيز على تشجيع الاعتماد على المكونات المحلية المستخدمة في التصنيع.

وأكد أهمية دعم المشروعات الصناعية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويسهم في تنفيذ رؤية الدولة المتكاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

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