مستشفى بني سويف التخصصي يستقبل 146 ألف حالة خلال 2024

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود المبذولة في القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية استمرار تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير كافة التسهيلات لتلبية احتياجات المرضى، في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير السنوي الذي قدمه الدكتور أحمد محمود صادق، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والذي استعرض إنجازات المستشفى خلال عام 2024م، أشاد المحافظ بالدور الهام للمستشفى في تقديم خدمات صحية متميزة تحت إشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، برئاسة أ.د مها إبراهيم، مشيدًا بالجهود المبذولة لدعم تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية.

مستشفى بني سويف يستقبل 146 ألف و756 حالة مرضية

تضمن التقرير استقبال مستشفى بني سويف التخصصي لـ146 ألف و756 حالة مرضية في العيادات الخارجية، منها 84 ألف حالة تم حجزها بالمستشفى، بينما دخل 25 ألف و417 مريضًا الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج، كما أجرى المستشفى 30 ألف و223 عملية جراحية شملت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تسجيل 2851 حالة ولادة وإجراء 111 ألف و309 فحوصات بالأشعة بأنواعها المختلفة، وتركيب 1140 قسطرة طبية، وأجرت المستشفى 411 ألف تحليل مجاني، مما يعكس الجهود الكبيرة لتقديم خدمات طبية متكاملة.

وشهد مستشفى بني سويف التخصصي تطورًا كبيرًا في التخصصات والخدمات، حيث تم دعم قسم الجهاز الهضمي والكبد بأجهزة حديثة، وافتتاح عيادات جديدة كجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، كما تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي وإنشاء غرفة المشورة الأسرية ضمن مبادرة "اليوم الذهبي"، وفي مجال الرعاية الحرجة، زادت القدرة الاستيعابية لحضانات الأطفال إلى 52 حضانة، وتم رفع عدد أجهزة التنفس الصناعي إلى 14 جهازًا.

وعلى صعيد الجراحة بمستشفى بني سويف التخصصي، تم تفعيل أقسام العظام والمسالك البولية باستخدام أحدث أجهزة المناظير، بالإضافة إلى إعادة تشغيل معمل الميكروبيولوجي لدعم برامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

وفي إطار التيسير على المرضى، أنشأت مستشفى بني سويف التخصصي مكتبًا لخدمة المرضى بالتعاون مع فرع التأمين الصحي لتسهيل إجراءات الإقامة والعمليات، وساهمت بفعالية في تقليل قوائم الانتظار بنسبة إنجاز بلغت 98.5%، خاصة في تخصصات جراحة الأورام والعظام وقسطرة المخ.

كما شاركت مستشفى بني سويف التخصصي في العديد من المبادرات الرئاسية، منها "صحة المرأة"، "القضاء على الفيروسات الكبدية"، و"100 يوم صحة"، بجانب تفعيل العيادات المسائية وميكنة قسم قسطرة القلب وربطه بمنظومة قوائم الانتظار. وتم إطلاق المرحلة الأولى من نظام الربط الإلكتروني (PACS system) بين قسم الأشعة والأقسام الحيوية بالمستشفى، مما يسهل الاطلاع على الأفلام الطبية والتشخيص.

محافظ بني سويف يثني على اداء المستشفى التخصصي

وأثنى محافظ بني سويف، على الأداء المتميز لفريق العمل بالمستشفى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس الدعم المستمر من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تضع تطوير الخدمات الصحية على رأس أولوياتها لتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

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