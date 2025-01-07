الثلاثاء 07 يناير 2025
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رئيس جامعة بني سويف يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس والأديرة، فيتو

 قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بزيارة عدد من الكنائس والأديرة بمحافظة بني سويف، لتقديم التهاني للإخوة الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والعاملين والطلاب.

 

رئيس جامعة بنى سويف يزور الكنائس والأديرة

 بدأ رئيس جامعة بني سويف جولته، بزيارة الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، وذلك وسط جمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة، التي تدل على عمق مشاعر المحبة والإخوة بين عنصري الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.

 

 ثم توجه رئيس جامعة بني سويف إلى مطرانية ببا وكان في استقباله الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية، حيث تبادل مع جموع الحاضرين الترحيب والمشاعر الطيبة، معبرًا عن سعادته لمشاركتهم الفرحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب المصري العظيم، كما توجه نيافة الأنبا اسطفانوس بالشكر لرئيس الجامعة خلال القداس على تهنئته الرقيقة بعيد الميلاد المجيد.

وعقب ذلك توجه رئيس جامعة بني سويف إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث كان في استقباله نيافة القمص فام الأنطوني ولفيف من قيادات الدير وجمع من الأخوة الأقباط والمسلمين، وكذلك زيارة  دير الأنبا بولا مركز ناصر، وقدم التهنئة لنيافة القمص باسليوس وجميع الآباء والأخوة الأقباط داخل الدير.

 

رئيس جامعة بنى سويف يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

 وأكد رئيس جامعة بني سويف خلال الزيارة على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تظهر بشكل واضح في عمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري من المسلمين والأقباط على مختلف العصور، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصر الحبيبة بالخير والسلام والأمن والاستقرار.

ومن جانبهم وجه الآباء والكهنة الشكر لرئيس جامعة بني سويف، لحرصه على الزيارة وتقديم التهنئة بالعيد والذى يدل على قوة العلاقات والترابط بين أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، ويعبر عن روح المحبة والوحدة بين نسيج الوطن الواحد.

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