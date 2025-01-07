الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظ بني سويف يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

محافظ بني سويف يهنئ
محافظ بني سويف يهنئ الأطفال الأيتام بعيد الميلاد، فيتو

 حرص الدكتور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، على زيارة دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل بمدينة بني سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة  لنزلاء الدار من الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير 2025، في تقليد سنوى اعتاد عليه المحافظ مشاركة  للأخوة المسيحيين فرحتهم ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار في مثل تلك  المناسبات السعيدة.

جاء ذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور رأفت عبد الرحمن السمان وكيل  وزارة التضامن، وعلي يوسف  رئيس المدينة، ومديرة الدار تاسونى إيلارية ومسؤولي الدار.

محافظ بني سويف يشارك الاطفال فرحتهم بعيد الميلاد
محافظ بني سويف يشارك الأطفال فرحتهم بعيد الميلاد

محافظ بني سويف يهنئ الأطفال الأيتام بعيد الميلاد

 تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للاطفال والقائمين على الدار، وداعب  الأطفال، الذين التفوا حول المحافظ لالتقاط بعض الصور التذكارية للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، من خلال أغاني الترحيب والسعادة، والأغاني الوطنية التي تعكس حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية، مطالبا إياهم بالاستعداد الجيد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عطلة العيد المجيد.

 

فيما أعرب مسؤولو الدار عن تقديرهم  لهذه اللفتة الطيبة من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمشاركة أطفال الدار فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن امتنانهم للسيد المحافظ،والذي  يحرص "منذ توليه مسؤولية المحافظة"على زيارة الدار، وهو تقليد وبادرة طيبة.

 

محافظ بني سويف يشارك بقداس عيد الميلاد

وفي سياق آخر، شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء أمس، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بمطرانية بني سويف، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان.

 

وتقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة العيد، معربًا عن أمله أن يعيده الله بالخير والمحبة على جميع المصريين، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كما أرسل محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن أطيب التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الصحة والسعادة لقداسته، كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة لعدد من القيادات الكنسية والشخصيات العامة داخل وخارج المحافظة.

 

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