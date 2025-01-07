محافظ بني سويف يزور الكنائس والأديرة لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددًا من الكنائس والأديرة بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 م، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المدن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.

محافظ بني سويف يزور ديرا الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر

وبدأ محافظ بني سويف زياراته بدير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث قدم المحافظ التهنئة لنيافة القمص باسيليوس والقمص فام الأنطوني، وسط حضور كبير من الآباء والكهنة، وأعرب الحاضرون عن سعادتهم بمشاركة المحافظ هذه المناسبة، مؤكدين تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

كما زار محافظ بني سويف الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، حيث كان في استقباله القس أكرم ناجي، راعي الكنيسة، الذي أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة، حيث أشار القس إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد يعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، التي تعزز قيم التعايش المشترك.

محافظ بني سويف يزور الكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبي

واختتم محافظ بني سويف جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بميدان مولد النبي، حيث كان في استقباله الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك، والقمص بولس فهمي وكيل الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة التي وصفها بأنها عيد للشعب المصري بأسره، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية والأمن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُذكر أن محافظ بني سويف، قد شهد قداس عيد الميلاد المجيد مساء أمس في مطرانيتي ببا وبني سويف، بمشاركة عدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي النقابات والأحزاب.

محافظ بني سويف يزور دار أيتام صديقات الكتاب المقدس

كما حرص محافظ بني سويف، على زيارة دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بمدينة بني سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة لنزلاء الدار من الأطفال، في تقليد سنوى إعتاد عليه المحافظ مشاركة للأخوة المسيحيين فرحتهم ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار في مثل تلك المناسبات السعيدة.

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