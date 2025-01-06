الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظ بني سويف يُشارك في قداس الميلاد ويهنئ الأقباط بالعيد (صور)

محافظ بني سويف يُشارك
محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد، فيتو

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم، في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بمطرانية بني سويف، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء البرلمان.

محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد 
محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد 

محافظ بني سويف يهنئ الأقباط بعيد الميلاد 

تقدم محافظ بني سويف، بالتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة العيد، معربًا عن أمله أن يعيده الله بالخير والمحبة على جميع المصريين، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، في عظته عن شكره وتقديره للمحافظ وجميع القيادات التي حرصت على المشاركة في القداس، مشيدًا بروح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن. 

كما تناول في عظته تعاليم السيد المسيح، خاصة مقولته: "من فضلة القلب يتكلم اللسان"، مؤكدًا أهمية الكلمة وتأثيرها، مشيرًا إلى أن اللسان يعكس ما في القلب، داعيًا الجميع لضبط الكلام ليكون أداة للبناء والمحبة.

محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد 
محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد

محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد 

ورافق محافظ بني سويف، في الزيارة نائب المحافظ الدكتور بلال حبش، واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء البرلمان ورجال الدين الإسلامي.

محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد 
محافظ بني سويف يُشارك في قداس عيد الميلاد 

محافظ بني سويف يرسل برقيات تهنئة بعيد الميلاد 

وكان محافظ بني سويف، قد أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن أطيب التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الصحة والسعادة لقداسته، كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة لعدد من القيادات الكنسية والشخصيات العامة داخل وخارج المحافظة.

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