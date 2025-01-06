الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بالكنيسة المطرانية بمركز ببا

محافظ بني سويف يشهد
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمركز ببا، فيتو

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم، مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بمدينة ببا، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وذلك تأكيدًا على وحدة وتماسك أبناء الوطن.

 

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمركز ببا

واستقبل محافظ بني سويف، نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة، حيث تقدم "غنيم" بالتهنئة للحاضرين، معربًا عن أمله أن يكون العيد مناسبة للفرح والمحبة لجميع المصريين، داعيًا الله أن يحفظ مصر بالأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمركز ببا
محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمركز ببا

 

وترأس الأنبا اسطفانوس القداس وألقى عظة رحب فيها بـ محافظ بني سويف ومرافقيه من القيادات الأمنية والتنفيذية، مشيدًا بجهود المحافظة في تحقيق التنمية وحفظ الأمن، كما تناول في عظته شرحًا لعبارة من الكتاب المقدس "رابح النفوس حكيم"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز المحبة والتسامح والتكاتف بين الجميع.

ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة عدد من القيادات البارزة، منهم بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد طيار أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، بجانب قيادات عسكرية وتنفيذية وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والأوقاف وبيت العائلة.

 

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمركز ببا

 

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بالكنيسة المطرانية

ومن المقرر أن يشهد  محافظ بني سويف أيضًا  قداس عيد الميلاد بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ولجموع الحاضرين من الأخوة المسيحيين بالمحافظة.

 

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