سكرتير بني سويف يتفقد معدلات الإنجاز بمشروع مجمع المواقف

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، مستجدات أعمال توصيل المرافق لمشروع إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه أسفل محور عدلي منصور، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وقد رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من: ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، فواز رجب، نائب رئيس المدينة، أشرف عبده، رئيس هندسة كهرباء المركز، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إلى جانب ممثلي شركات المرافق والجهات المعنية.

سكرتير بني سويف يتفقد توصيل المرافق لمجمع المواقف

وشهدت الجولة مناقشة معدلات الإنجاز الحالية، حيث تم استعراض الأعمال المتبقية والتشطيبات الضرورية لإتمام المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وأكد السكرتير العام المساعد أنه قد تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية الكهربائية للمشروع، والتي تضمنت تركيب كشك كهرباء بالمحول بقوة 200 ك.ف.أ لتغذية الموقف الكبير، وكذلك تركيب كشك كهرباء آخر بقوة 100 ك.ف.أ للموقف الصغير، كما تم تشغيل التيار الكهربائي في كلا الموقفين، مما يضمن جاهزية المرافق الأساسية للمجمع قبل التشغيل الرسمي.

مشروع مجمع مواقف سيارات الأجرة أسفل محور عدلي منصور

ويضم المشروع موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) على مساحة 25 ألف متر مربع، ويشمل 5 ساحات انتظار بطاقة استيعابية تصل إلى 600 مركبة، و3 مناطق خدمية وإدارية متنوعة على مساحة 4.2 آلاف متر مربع، تضم مسجدًا للرجال وآخر للنساء، ونقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، غرفة صراف آلي، محلات تجارية، وأكشاك.

بالإضافة إلى نفق للمشاة أسفل مطلع محور عدلي منصور لتسهيل حركة المشاة بين الموقفين، كما يشمل المشروع خزان مياه أرضي بسعة 60 مترًا مكعبًا لتغذية الحريق، وسور خارجي بطول 1200 متر، مع بوابات لدخول وخروج الأفراد والمركبات، إلى جانب خطوط مياه وصرف صحي تمتد حتى محطات قرية رياض باشا.

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