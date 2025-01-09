أخبار الفن اليوم: موقف محمد سعد من العودة للدراما.. وافتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها؛ موقف الفنان محمد سعد من العودة للدراما مرة أخرى بعد النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه الدشاش.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أكد الفنان محمد سعد، أنه يتمنى العودة إلى الدراما من جديد بعمل كبير يليق بالجمهور، خاصة بعد آخر مسلسلاته “إكس لانس” الذي لم يحقق النجاح المطلوب.

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير أحداث مسلسله الجديد الكابتن المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم 2025، ويجسد خلال الأحداث شخصية طيار وتدور أحداث العمل في شكل كوميدي.

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهنا اللي أنا فيه الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز.

انطلق حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الرابعة عشرة (دورة الفنان نور الشريف) بأجواء نيلية عبر دهبية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول الإفريقية بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

تعيش حاليا النجمة مي فاروق مع الأفراح، كأول عروس فى الوسط الغنائي مع بداية العام الجديد، وذلك بعد زواجها الخميس الماضي من الفنان محمد العمروسي.

تستعد المنتجة آلاء لاشين لطرح أحدث أعمالها الدرامية والتي تعد أول إنتاج مصري لمسلسل أمريكي، ومن المقرر عرض المسلسل “لاف مي تو تايمز " love me two times، يوم 10 يناير المقبل 2025 وسيتم عرضه على منصة "reel short”.

بدأت التجهيزات النهائية لحفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الذي يحييه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

أجرى الفنان السعودي رابح صقر البروفة النهائية للحفل الذي يحييه غدا الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يخوض الفنان أحمد داود السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل “الشرنقة” الذي تعاقد عليه مؤخرًا.

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