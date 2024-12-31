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ثقافة وفنون

عبد المجيد عبد الله يحيي حفلا في الرياض 9 يناير

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي المطرب السعودي عبد المجيد عبد لله حفلا في الرياض يوم 9 يناير المقبل.

 

ويقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة، ويقود الحفل المايسترو وليد فايد، وتطرح التذاكر يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق، أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

وأقيم الحفل الليلة على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

ومؤخرا، طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.
 

أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

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