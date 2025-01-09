الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التجهيزات النهائية لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض (صور)

التجهيزات النهائية
التجهيزات النهائية لحفل عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض

بدأت التجهيزات النهائية لحفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الذي يحييه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

وظهر مسرح محمد عبده أرينا في أبهى صوره؛ استعدادا لاحتضان الحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وفي وقت سابق، أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

 

وأقيم الحفل على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

 

ومؤخرا، طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.
 

أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عبد المجيد عبد الله الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الرياض موسم الرياض

مواد متعلقة

عبد المجيد عبد الله يحيي حفلا في الرياض 9 يناير
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل المسلسل الصهيوني الغامض عن مصر في ليلة اقتحام السفارة الإسرائيلية

إخلاء 25 منزلا بمحيط حريق الزرايب وفرق الإطفاء تحاول إخماد النيران

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

تفاصيل التحفظ على مجدي عبد الغني بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية بالدقي

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

خبير مصرفي يكشف موعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة (فيديو)

الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عدد من منازل الزرايب بمنشأة ناصر

لاعب مانشستر يونايتد يقرأ القرآن في حضور مشاري العفاسي (فيديو)

منوعات

المزيد

انتحار سويسري محتجز بتهمة التجسس في سجن بإيران

محكمة نيويورك ترفض تعطيل حكم ضد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس؟

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

أسماء سورة الروم وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية