الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات الأفلام أمس

الهنا اللي انا فيه
الهنا اللي انا فيه

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الهنا اللي أنا فيه الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز.

 

إيرادات فيلم “الهنا اللي أنا فيه” السبت الماضي

وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات 813,064 ألف جنيه أمس الأربعاء في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.

 

 

 

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الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني إيرادات الأفلام

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