الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل وموعد عرض أول مسلسل أمريكي من إنتاج مصري (صور)

فريق عمل فيلم love
فريق عمل فيلم love me to twins، فيتو

تستعد المنتجة آلاء لاشين لطرح أحدث أعمالها الدرامية والتي تعد أول إنتاج مصري لمسلسل أمريكي، ومن المقرر عرض المسلسل “لاف مي تو تايمز " love me two times، يوم 10 يناير المقبل 2025 وسيتم عرضه على منصة "reel short”.

أول مسلسل أمريكي إنتاج مصري 

وأكدت آلاء لاشين أنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، حيث بدأ تصويره في شهر نوفمبر الماضي واستمر تصويره لمدة شهر.

والمسلسل من إنتاج انتاج آلاء لاشين "ah media "production، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، ومن ‎بطولة جاريد هاربر "jarred harper" , سامي راي "Sammie ray"، كريستا هيدينز "Krista hedin"، ريك شيبرد "Rick shepherd"، فيليشا كوبر "Felisha cooper"، وإخراج سارانج شارما "sarang Sharma".

جدير بالذكر أنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ومن  إنتاج آلاء لاشين. 

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لاف مي تو تايمز أول مسلسل أمريكي إنتاج مصري آلاء لاشين
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