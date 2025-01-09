الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على شخصية أكرم حسني في "الكابتن"

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير أحداث مسلسله الجديد الكابتن المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم 2025، ويجسد خلال الأحداث شخصية طيار وتدور أحداث العمل في شكل كوميدي. 

أكرم حسني 

وكان الفنان أكرم حسني كشف عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الدرامية والتي تأتي بعنوان "الكابتن"، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ونشر أكرم حسني صورة لكلاكيت التصوير، وعلق عليها قائلا: "بسم الله.. الكابتن، رمضان 2025".

مسلسل الكابتن

 ومسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني. 

ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

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