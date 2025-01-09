عبر دهبية في النيل، افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بحضور نجوم الفن (صور)

انطلق حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الرابعة عشرة (دورة الفنان نور الشريف) بأجواء نيلية عبر دهبية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول الإفريقية بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2025

وتم نقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية عبر مركب نيلية “دهبية”، لتنقلهم إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بمعبد الأقصر، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الإفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من عدة دول إفريقية، وكان من أبرز النجوم والشخصيات العامة الذين حضروا في الرحلة النيلية؛ الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، السيناريست والفنان أحمد مجدي، والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، نورهان منصور، نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق.

وحضر من النجوم العرب والأفارقة؛ الفنان التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغانية أكوسيا بوسيا، الناقد السنغالي نجيب سانية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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