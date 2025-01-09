الليلة، انطلاق الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يقام مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري، حفل افتتاح الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي يرأسها شرفيًّا الفنان الكبير محمود حميدة، وبرئاسة السيناريست سيد فؤاد، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما في مصر وأفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من السينمائيين وصناع السينما في أفريقيا؛ تقديرًا لمشوارهم الفني، وهم: النجم خالد النبوي، المخرج موسى أبسا من السنغال، النجم التونسي أحمد الحفيان، النجمة اكوسيا بيسيا من غانا، المخرج مجدي أحمد علي.

إلى جانب تكريم أسماء عدد من الصناع والسينمائيين الراحلين، أبرزهم النجم الراحل نور الشريف، الذي تحمل الدورة اسمه، إلى جانب كل من: السيناريست عاطف بشاي، والناقد التونسي خميس خياطي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج ميدهوندو من موريتانيا.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وتقام الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الفترة من 8 لـ 14 يناير الجاري، تحت شعار "قمر 14"، ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

بينما يشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة: السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا، أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، فهم: المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة: محمد شفيق ومنى الصبان وهشام جمال.

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