الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هل يشارك محمد سعد في موسم رمضان 2025؟ الفنان يجيب

محمد سعد، فيتو
محمد سعد، فيتو

أكد الفنان محمد سعد، أنه يتمنى العودة إلى الدراما من جديد بعمل كبير يليق بالجمهور، خاصة بعد آخر مسلسلاته “إكس لانس” الذي لم يحقق النجاح المطلوب.

عودة محمد سعد إلى الدراما 

وقال محمد سعد في تصريح خاص لـ “فيتو”: "إنه في الوقت الحالي في مرحلة قراءة أكثر من عمل للعودة إلى الدراما من جديد، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يعود الجمهور بعمل يليق به، ولكن لن يكون في رمضان المقبل.

إيرادات فيلم الدشاش 

وحقق فيلم الدشاش بطولة الفنان محمد سعد، إيرادات بلغت 2,395,335 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس الأربعاء بدور العرض السينمائي

عاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم الدشاش

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

 

 

وكان الفنان محمد سعد قال إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم.

 

وأضاف محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته.



وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”.

 

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