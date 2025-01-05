محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدرسة التل

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة مدرسة التل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة تعليم شرق، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة في مختلف المراحل التعليمية.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج للمحافظ يهدف إلى تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

محافظ بني سويف يزور مدرسة التل

وخلال الزيارة، اطمأن محافظ بني سويف على انتظام الدراسة، حيث تابع وجود المدرسين والإداريين والعمال في المدرسة، كما تفقد بعض الفصول الدراسية وتابع شرح المعلمين في بعض المواد.

كما قام بزيارة قاعات رياض الأطفال للاطلاع على الأنشطة التعليمية هناك، وأبدى اهتمامًا خاصًا بمتابعة سير امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى طلاب بعض الصفوف الابتدائية امتحان مادة التربية الدينية (إسلامي ومسيحي) في ذلك اليوم، وهنأ التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد 2025.

تجول محافظ بني سويف داخل المدرسة التي تتكون من 3 مبانٍ تضم 42 فصلًا، تستوعب أكثر من 1900 طالب وطالبة، كما تفقد قاعات رياض الأطفال التي تستوعب 108 أطفال، و26 فصلًا للمرحلة الابتدائية تضم 1214 تلميذًا، و13 فصلًا للمرحلة الإعدادية تستوعب 583 طالبًا وطالبة.

متابعة نسب الحضور والغياب

وأكد محافظ بني سويف على ضرورة متابعة نسب الحضور والغياب، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، والإلتزام بخطة تدريس المناهج، مشددًا على أهمية متابعة حالة النظافة في المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تبدأ الأسبوع المقبل.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن مدرسة التل تعد واحدة من 4 مدارس مرشحة لتطبيق النموذج الياباني، إلى جانب مدارس الرياض وكمال قرني للتعليم الأساسي في ناصر وطوه بنات في ببا.

التوكاتسو.. لنشر ثقافة التعليم الياباني

ويهدف هذا النموذج إلى نشر ثقافة التعليم الياباني "التوكاتسو" الذي يركز على تطوير مهارات حياتية جديدة لدى الطلاب وتعزيز قيم الولاء والانتماء لمجتمعهم، وتشمل الأنشطة المدرسية ضمن هذا النموذج الريادة اليومية، المناقشات التوجيهية، مجلس طلاب الفصل، التنظيف، والفعاليات المدرسية.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارة التعليمية وإدارة المدرسة.

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