سكرتير بني سويف يتفقد محيط الكنائس والأديرة استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، محيط عدد من الكنائس والأديرة ببعض مراكز المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

يأتي ذلك لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2025، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

سكرتير بني سويف يتفقد محيط الكنائس والأديرة

وخلال جولته بمدن "بني سويف وناصر وببا" اطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

مراجعة خطة الطوارئ استعدادا لعيد الميلاد

كما كّلف محافظ بني سويف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسؤولو الإشغالات والنظافة بالوحدات المحلية لبني سويف وناصر وببا.

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