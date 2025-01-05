الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد محيط الكنائس والأديرة استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد

سكرتير بني سويف يتفقد
سكرتير بني سويف يتفقد محيط الكنائس والأديرة، فيتو

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، محيط عدد من الكنائس والأديرة ببعض مراكز المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ  بني سويف

يأتي ذلك لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2025، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

سكرتير بني سويف يتفقد محيط الكنائس والأديرة

وخلال جولته بمدن "بني سويف وناصر وببا" اطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

مراجعة خطة الطوارئ استعدادا لعيد الميلاد 

كما كّلف محافظ بني سويف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسؤولو الإشغالات والنظافة بالوحدات المحلية لبني سويف وناصر وببا.

إصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق بسبب تسرب غاز داخل مسكنهن في بني سويف

محكمة بني سويف التأديبية تعاقب موظفين بسبب الإهمال في إزالة مخالفات البناء

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أجواء آمنة ومريحة خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة التموينية بالأسواق

محافظة بني سويف تعلن أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد للسلع المُخفضة

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

رسالة إلى وزير الأوقاف

محافظ بني سويف يشيد بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024

كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق بسبب تسرب غاز داخل مسكنهن في بني سويف

محكمة بني سويف التأديبية تعاقب موظفين بسبب الإهمال في إزالة مخالفات البناء

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أجواء آمنة ومريحة خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة التموينية بالأسواق

محافظة بني سويف تعلن أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد للسلع المُخفضة

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

رسالة إلى وزير الأوقاف
ads

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

إحالة حمو بيكا للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح أبيض

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

رسميًّا..الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

المزيد
الجريدة الرسمية