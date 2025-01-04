السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق بسبب تسرب غاز داخل مسكنهن في بني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيبت 3 طالبات ومعيدة بإحدى الجامعات بـ محافظة بني سويف، اليوم السبت، بحالة اختناق جراء تسرب الغاز الطبيعي داخل مسكنهن بمساكن سوزان مبارك بشرق النيل، وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

بلاغ بإصابة 3 طالبات باختناق في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا بالحادث، يفيد إصابة أربع طالبات بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوص الطبية.

 

بيانات3 طالبات مصابات باختناق في بني سويف

واستقبلت المستشفى المصابات وهن: "م. م."، 20 عامًا، طالبة بـ الجامعة التكنولوجية، و"هـ. أ."، 19 عامًا، و"ط. ع."، 18 عامًا، طالبات بالجامعة ذاتها، إضافة إلى "أ. ح."، 27 عامًا، معيدة بالجامعة، وجميعهن من محافظة أسيوط.

 

أفادت التقارير الطبية بأن الحالات تخضع للفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابات الناجمة عن الاختناق. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أجواء آمنة ومريحة خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة التموينية بالأسواق

محافظة بني سويف تعلن أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد للسلع المُخفضة

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

رسالة إلى وزير الأوقاف

محافظ بني سويف يشيد بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024

كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف

المؤبد لعاطل والسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وحيازة سلاح ببني سويف

استعدادات بني سويف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أجواء آمنة ومريحة خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة التموينية بالأسواق

محافظة بني سويف تعلن أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد للسلع المُخفضة

محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

رسالة إلى وزير الأوقاف

محافظ بني سويف يشيد بجهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة خلال عام 2024

كشف وعلاج وتحاليل، تقديم 3200 خدمة مجانية في قافلة طبية ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

منوعات

المزيد

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالاجتهاد لتحقيق الأهداف

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية