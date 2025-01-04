إصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق بسبب تسرب غاز داخل مسكنهن في بني سويف

أصيبت 3 طالبات ومعيدة بإحدى الجامعات بـ محافظة بني سويف، اليوم السبت، بحالة اختناق جراء تسرب الغاز الطبيعي داخل مسكنهن بمساكن سوزان مبارك بشرق النيل، وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 3 طالبات باختناق في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا بالحادث، يفيد إصابة أربع طالبات بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوص الطبية.

بيانات3 طالبات مصابات باختناق في بني سويف

واستقبلت المستشفى المصابات وهن: "م. م."، 20 عامًا، طالبة بـ الجامعة التكنولوجية، و"هـ. أ."، 19 عامًا، و"ط. ع."، 18 عامًا، طالبات بالجامعة ذاتها، إضافة إلى "أ. ح."، 27 عامًا، معيدة بالجامعة، وجميعهن من محافظة أسيوط.

أفادت التقارير الطبية بأن الحالات تخضع للفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابات الناجمة عن الاختناق. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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