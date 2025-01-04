السبت 04 يناير 2025
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حوادث

محكمة بني سويف التأديبية تعاقب موظفين بسبب الإهمال في إزالة مخالفات البناء

محكمة مجلس الدولة
محكمة مجلس الدولة ببني سويف، فيتو

أصدرت محكمة بني سويف التأديبية قرارًا بمعاقبة موظفين اثنين من فنيي التنظيم بالوحدة المحلية لقرية بياض العرب بخصم 5 أيام من راتبهما.

كما غرمت رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية للقرية بعُشر آخر أجر وظيفي كان يتقاضاه شهريًا عند انتهاء خدمته، وذلك على خلفية التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أعمال بناء مخالفة قام بها أحد المواطنين دون الحصول على ترخيص.

 

تراخيا في إزالة مخالفة بناء الدور الرابع

ووفقًا لقرار المحكمة، ثبت يقينًا أن الفنيين تراخيا في تحرير مذكرة إزالة مخالفة بناء الدور الرابع العلوي بأحد المنازل بقرية الحمرايا شرق النيل، رغم تحرير محضر بالمخالفة، وأقر المحالان أثناء تحقيقات النيابة الإدارية بأنهما لم يحررا مذكرة الإزالة بعد تحرير المحضر، مبررين ذلك بضغوط العمل.

وأكدت المحكمة أن اعتراف الفنيين جاء صريحًا ودون إكراه، ما يجعل المخالفة ثابتة بحقهم. كما استندت إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، الذي أوضح أن الفنيين كان عليهما تحرير مذكرة الإزالة ورفعها للإدارة القانونية تمهيدًا لعرضها على المحافظ خلال 15 يومًا من تحرير محضر المخالفة.

مسؤولًا إداريًا عن تلك التجاوزات

وفيما يخص رئيس قسم التنظيم، أشارت المحكمة إلى إهماله في الإشراف على الفنيين، ما أدى إلى وقوع المخالفة، وقد اعترف الأخير بأنه لم يتابع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمذكرة الإزالة للعقار المخالف، مما جعله مسؤولًا إداريًا عن تلك التجاوزات.

 

وأوضحت محكمة بني سويف التأديبية أن الإهمال الإشرافي لرئيس القسم ساهم في تفاقم المخالفة، باعتباره المسؤول الأول عن متابعة مرؤوسيه وضمان تنفيذ الإجراءات التنظيمية.

 

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