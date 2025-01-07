تنفيذ 666 حكما قضائيا وضبط 3 تجار مخدرات في حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- 4 كمية من مخدر البانجو والشابو ) بحوزة 3 متهمين.

كما ضبط قطعة سلاح ناري "غير مرخص" (2 فرد محلي – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 666 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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