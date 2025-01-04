السبت 04 يناير 2025
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محافظ بني سويف يوجه بتوفير أجواء آمنة ومريحة خلال احتفالات عيد الميلاد

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير أجواء آمنة ومريحة للأخوة المسيحيين خلال احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

 

احتفالات عيد الميلاد المجيد ببني سويف

وراجع محافظ بني سويف، خطة المحافظة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، وذلك على مستوى المديريات والمدن والمراكز بالمحافظة، مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة من الكنائس والأديرة، وضمان سير الاحتفالات بسلامة وأمان.

 

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية والأمنية لاحتفالات عيد الميلاد، والمقرر لها يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 يناير 2025. 

 

وهنأ محافظ بني سويف، قيادات وأبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة، داعيًا أن يعم الخير والمحبة والتسامح على الشعب المصري، وأن تظل مصر واحة للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

تكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين، موجها باستمرار تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها الفوري.

 

كما شملت التكليفات مسؤولين عن قطاعات الصحة والكهرباء والمياه، حيث تم التأكيد على مراجعة خطط الطوارئ، حيث تم التشديد على توفير الأطقم الطبية والنوبتجيات خلال فترة الاحتفالات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، موجها بتوفير مولدات بديلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لا سيما في الكنائس والأقسام الحيوية، في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

 

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