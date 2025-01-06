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خارج الحدود

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن هناك مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرى في جنوب نابلس بالضفة الغربية.

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في نابلس

وبالأمس الأحد أصيب 4 فلسطينيين، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن  طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت  مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقًا عسكريًّا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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نابلس الضفة الغربية جيش الاحتلال

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