مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن هناك مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرى في جنوب نابلس بالضفة الغربية.

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في نابلس

وبالأمس الأحد أصيب 4 فلسطينيين، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقًا عسكريًّا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.