التفاصيل الكاملة لحادث قلقيلية.. مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 9.. المقاومة تبارك العملية.. ونتنياهو وبن غفير يهددان بقصف الضفة الغربية

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وقعت عملية إطلاق نار بالضفة الغربية بالقرب من قلقيلية استهدفت عددا من المستوطنين الإسرائيليين.

عملية قلقيلية بالضفة الغربية

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 أحدهم بحالة خطرة في حادث إطلاق النار في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات البحث عن منفذي عملية قلقيلية في الضفة الغربية.

تعليقات حكومة نتنياهو على عملية قلقيلية

وتوالت تعليقات حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، حيث تعهد الأخير بمحاسبة المسئولين عن العملية.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتشن اليوم الإثنين، على حادث قلقيلية زاعما أن الإرهاب في الضفة الغربية وغزة وإيران هو نفسه ويجب هزيمته.

وطالب سموتريتش من رئيس الوزراء عقد جلسة عاجلة للحكومة لتغيير النظرة والقضاء على الإرهاب في الضفة الغربية.

وهدد سموتريتش قائلا: يجب أن تصبح كل من قرية فندق ونابلس وجنين كما تبدو جباليا حاليا.

ومن جانبه قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: من يسعون إلى إنهاء الحرب في غزة سيحصلون على حرب في الضفة الغربية.

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذائهم سيدفع ثمنا باهظا، موضحًا: أصدرت تعليماتي للجيش الاحتلال بالتحرك بقوة في أي مكان يتجه إليه القتلة

وفي المقابل اعلنت المقاومة الفلسطينية مباركتها للعملية، حيث علقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية.

حماس والجبهة الشعبية تشيدان بعملية قلقيلية

وقالت حركة حماس في بيانها:" عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

وأضافت حركة حماس في بيانها:" العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة الغربية

ودعت حماس لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

وفي السياق ذاته علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على العملية قائلة:"نشيد بالعملية البطولية قرب قلقيلية ونؤكد أن المقاومة تثبت قدرتها على اختراق إجراءات الاحتلال".

ومن جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي: “نبارك العملية البطولية قرب كدوميم شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة”.

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