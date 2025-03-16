معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

العفو عن المشركين

بعد أن أعطى النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وأسند إلى عائلته "آل شيبة" شرف سدانة الكعبة المشرفة، ووعدهم بأن يبقى ذلك الشرف فيهم وفي ذريتهم إلى يوم القيامة، وتلك إحدى معجزاته، صلى الله عليه وآله وسلم.

صعد النبي، صلى الله عليه وسلم، على درج الكعبة (وكان لها درج من حجارة وأسمنت، وأزيلت حتى لا تعوق الطواف).

ففتح رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الكعبة، وأمر بمحو الصور داخلها، ثم غسلها بماء زمزم، وصلى داخل الكعبة، قيل ركعتين وقيل ثماني ركعات.

ثم خرج من الكعبة، وقريش واقفة تنتظر مصيرها، فأسند يديه على جانبي الباب، وخطب، صلى الله عليه وسلم، الناس، وقال: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده!

يا معشر قريش، إنّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء، الناس من آدم وآدم خُلق من ترابـ، ثمّ تلا: "يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ".

ثم قال: يا معشر قريش، ويا أهل مكّة! ما ترون أنّي فاعل بكم؟ وسكت.

اذهبوا فأنتم الطلقاء

(فأخفضوا رؤوسهم)، قالوا: أخٌ كريم وابن أخ كريم.

قال، صلى الله عليه وآله وسلم، (وهو مبتسم): فإني أقول لكم، كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء (يعني لن أقتلكم، ولن أسترقكم).

فخرجوا فكأنهم نُشروا من القبور. فسُمي أهل مكة، من أسلم منهم بعد الفتح "الطلقاء".

مكة.. البلد الحرام

ثم قال، صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرَّمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة (أي يقطع شجرة) فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يؤذن لكم (أي عن الذين قاتلهم خالد). وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحُرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب.

أتم كلماته، صلى الله عليه وسلم، وهو على باب الكعبة، ثم نزل يستقبل بيعة من يريدون الدخول في الإسلام، فتزاحمت قريش تبايعه على الإسلام بعد هذا العفو الكريم.

وجلس في صحن الكعبة، ووقف بجانبه أبو بكر وعمر. وكان عليٌّ بين يديه، يقدم له الناس أفواجًا، ليبايعوه.

ثم أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، الصفا، فأخذ يدعو الله تعالى ويذكره، وحانت صلاة الظهر، فأمر بلالا، فصعد فوق الكعبة، وأذَّن للصلاة.

وصلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بالمسلمين، ثم أرسل مناديا ينادي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدع في بيته صنمًا إلّا كسره.

دار الرسول في مكة

وقال "أسامة بن زيد" للرسول، صلى الله عليه وسلم: ألا تنزل في دارك؟!

فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، له: وهل أبقى عقيل لنا دارًا؟

وعقيل هو ابن عمه أبو طالب، شقيق علي بن أبي طالب.

بعد هجرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهجرة أخوه "علي بن ابي طالب"، وموت أخوه "طالب" في بدر، واستشهاد أخوه "جعفر" في مؤتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له حق في هذه الدار، لأنها كانت ملك جده "عبد المطلب"، وكان كل من هاجر من المسلمين، باع داره لأحد أقربائه.



فلم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، برد هذه البيوت، تأليفًا لقلوب من أسلم منهم، ولأنهم هجروها في الله تعالى، فلا يرجعون فيما تركوه في الله تعالى.

ثم ضُربت خيمة صغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم في "الأبطح"، فنزل فيها، وكان معه، صلى الله عليه وسلم، زوجتاه "أم سلمة وميمونة"، رضي الله عنهما.



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