الأحد 09 مارس 2025
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دين ودنيا

أحمد كريمة: من يقول النبي سُحِر فهو شخص يهدم الإسلام

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، فيتو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن من يقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سُحِر، فهو شخص ليس له علاقة بالدين، موضحا أن ذلك يعتبر أمر خرافات.  

البرهان على أن النبي لم يسُحر

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف،  خلال حواره ببرنامج " أصعب سؤال"، أن الله في كتابه الكريم قال "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ".

هدم الإسلام

ولفت إلى أن من يقول إن النبي الكريم قد سُحِر حتى ولو تخيلا، فهو شخص يهدم الإسلام، وأنه يرفض من يقول هذا، وأن الأزهر لن يقول هذا.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يقوم شخص بعمل سحر لسيدنا رسول الله. 

إخواني، أحمد كريمة يفجر مفاجأة عن حذفه من قوائم المفتين

في سياق آخر،  رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " في وقت من الأوقات تم حذفك من قوائم المفتين، رغم كونك أستاذًا في الفقه".

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه تم حذفه من شخص عليه علامات استفهام، وكان من ضمن جماعة الإخوان المسلمين، وأن هذا الشخص موجود حتى الآن وله منصب في الأزهر.

وأضاف، أنه لن يصرح باسم هذا الشخص، وذلك من أجل مؤسسة الأزهر الشريف، وليس هذا الشخص.

ولفت إلى أنه تعرض لمشكلات كثيرة، ولكن هو أستاذ فقه مقارن بجامعة الأزهر الشريف.

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