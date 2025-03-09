معجزات الرسول، نخل سلمان الفارسي أثمر في عام واحد

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

نخل سلمان الفارسي أثمر كله في عام واحد

من المعجزات التي أيد الله، سبحانه وتعالى، بها سيدنا محمدا، صلى الله عليه وآله وسلم، نخل سلمان الفارسي.

وسلمان هو أحد صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الأجلاء، ويقال أيضًا إنه أول من أسلم من بلاد فارس.

وكان قد هاجر من بلاد فارس وهو صغير ليبحث عن الدين الحق فوقع أسيرا لقافلة، ثم باعته بالمدينة المنورة حيث التقى بسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه.

إسلام سلمان

ثم سعى سلمان للتأكد من علامات النبوة لدى سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن تيقن منها، أعلن إسلامه.

روى بريدة، رضي الله عنه، قصة إسلام سلمان، قال: جاء سلمان الفارسي (قبل إسلامه) إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟

فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال، صلى الله عليه وسلم: ارفعها؛ فإنا لا نأكل الصدقة.

قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم.. فقال: ما هذا يا سلمان؟

فقال: هدية لك، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأصحابه: ابسطوا (مدوا أيديكم وكلوا).

ثم نظر (سلمان) إلى الخاتم على ظهر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فآمن به.

سلمان ينال حريته بمعجزة من الرسول

ويستأنف بريدة: وكان (سلمان عبدا) لليهود، فاشتراه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكذا وكذا درهمًا على أن يغرس نخلًا، فيعمل سلمان فيه حتى تُطعِم (تثمر)، فغرس رسول الله، صلى الله عليه وسلم، النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت (أثمرت) النخل من عامها ولم تحمل النخلة التي زرعها عمر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟

فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها، فنزعها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فغرسها، فحملت من عامها. (حديث حسن، أخرجه أحمد، والترمذي في "الشمائل"، وابن حبان، والحاكم).

وتتمثل المعجزة هنا في أن النخلة تحتاج إلى نحو من أربع إلى ثماني سنوات لكي تثمر، وبعض النخل يحتاج لأكثر من عشر سنوات.

مزرعة سلمان الفارسي

ولا يزال المكان الذي غرس فيه الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، النخل بيديه في المدينة المنورة لسيدنا سلمان الفارسي، ليعتق بها نفسه، باقيًا حتى يومنا هذا في منطقة العوالي بالمدينة المنورة.

ويقع تحديدًا خلف محطة نفط من الجهة الشرقية قريبًا من الخريجية، وقد بنيت بجوارها مدرسة كبيرة لإدارة التعليم.

والموقع محاط اليوم بسور من الأسلاك من قبل هيئة السياحة والآثار، إلا أن المسجد دخل ضمن فناء المدرسة.

ولا يزال هذا البستان باقيا على حاله حتى اليوم وبه بئر ماء عتيقة، ويسمى البستان كذلك بـ"الميثب"، وهو إحدى صدقات النبي، صلى الله عليه وسلم.

كذلك ذكر الإمام السمهودي أنه تم زرع 300 نخلة في البستان فأثمرت كلها إلا واحدة، فسأل رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، سلمان الفارسي من غرسها، فقال عمر بن الخطاب: أنا غرستها، فقلعها رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وغرسها مرة أخرى فطرحت في نفس العام.

قصة غرس الرسول للنخل بيديه

أيضا روى الإمام أحمد وابن سعد في "الطبقات" قصة غرس الرسول، صلى الله عليه وسلم، للنخل بيديه في البستان، في حديث طويل عن قصة إسلامه وضمنه هذه القصة، أن "سلمان الفارسي شغله الرقُّ حتى فاته مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد.

قال (سلمان): ثم قال لي رسول الله: كاتب يا سلمان (اتفق مع اليهودي على عتقك) فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالتفقير (بعد غرسها)، بأربعين أوقية (مع أربعين أوقية من ذهب)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أعينوا أخاكم"، فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين ودية (فسيلة) والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل بعشر. (يعني كل مسلم بقدر ما عنده) حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية.

فقال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر (احفر) لها، فإذا فرغت فأتني أضعها بيدي، ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته، فأخبرته.

فخرج رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي، ويضعه رسول الله بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي عليَّ المال.

فأتى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: مافعل الفارسيُّ المكاتب؟ (كناية عن سلمان).

قال: فدعيتُ له، فقال: خذْ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان! فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ؟ قال: خذها، فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك، قال: فأخذتها فوزنتُ لهم منها، والذي نفس سلمان بيده، أربعين أوقية، فأوفيتهم حقَّهم وعتقتُ، فشهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، الخندق ثم لم يفتني معه مشهدٌ".

ولاتزال مزرعة سلمان الفارسي، رضي الله عنه، باقية وموجودة حتى الآن بالمدينة المنورة.

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