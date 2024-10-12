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عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

عاصفة رعدية وأمطار
عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة، فيتو

شهدت مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها اليوم هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية قوية.


وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتشهد 8 مناطق رياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية، وهذه المناطق تشمل مكة والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وحائل وتبوك.

وفي هذا السياق، أصدر المركز تحذيرًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد السعودية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس بالمملكة إلى احتمال تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، مع توقعات بتكون الضباب على بعض تلك المناطق.

 

وذكرت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الموج لأكثر من مترين.

وعلى الخليج العربي، تتوقع الأرصاد رياحا شمالية غربية إلى غربية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع سحب رعدية ممطرة، ما يؤدي إلى حالة بحر مائج في الجزء الأوسط والجنوبي.

 

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