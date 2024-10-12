عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

شهدت مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها اليوم هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية قوية.



وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

بفضل الله..



أمطار غزيرة على مكة المكرمة.



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pic.twitter.com/674m51nuLI — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 11, 2024

وتشهد 8 مناطق رياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية، وهذه المناطق تشمل مكة والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وحائل وتبوك.

وفي هذا السياق، أصدر المركز تحذيرًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

امطار غزيره السيل الكبير شمال شرق مكه_المكرمة اليوم تصوير عضو الفريق ناصر البقمي @nasser11972#مكه_الان pic.twitter.com/GGJuar7uTA — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) October 11, 2024

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد السعودية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس بالمملكة إلى احتمال تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، مع توقعات بتكون الضباب على بعض تلك المناطق.

وذكرت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الموج لأكثر من مترين.

وعلى الخليج العربي، تتوقع الأرصاد رياحا شمالية غربية إلى غربية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع سحب رعدية ممطرة، ما يؤدي إلى حالة بحر مائج في الجزء الأوسط والجنوبي.