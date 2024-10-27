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أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

قاطع ناشط مؤيد لفلسطين، خطاب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام أنصارها في ميشيجان، مطالبا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وخلال خطاب هاريس بدأ أحد المتظاهرين يهتف "لا للحرب في غزة!"، ليقوم أنصار المرشحة الديمقراطية بالهتاف باسمها بصوت عالٍ للتغطية عليه.

وقام حراس الأمن بإخراج الناشط على الفور من الحدث، وقالت نائبة الرئيس: "بالنسبة لغزة، يجب أن نوقف هذه الحرب. يجب أن ننهي هذه الحرب ونعيد الرهائن إلى بيوتهم. لكنني الآن أتحدث بشأن العام 2024".

وأمس، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اعتذار رسمي عن دور الحكومة الفيدرالية في المدارس الداخلية الأمريكية الأصلية، يوم الجمعة، بأن قتل الناس في غزة "يجب أن يتوقف"، وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قاطع اثنان من المحتجين المؤيدين لفلسطين خطاب الرئيس الأمريكي، وقال بايدن في أثناء مرافقة أحد المحتجين إلى خارج المكان: "هناك الكثير من الأبرياء الذين يُقتلون ويجب أن يتوقف ذلك".

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ما وصفته بـ "المساعدات الأمنية" بقيمة 6.5 مليار دولار لإسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة، نصفها في شهر مايو الماضي فقط.

ولطالما أكد المسئولون الأمريكيون في مواقف مختلفة، التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.

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