السبت 04 يناير 2025
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السجن المشدد 15 عامًا لـ حلاق في احتجاز وسرقة صيدلانية بالشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة بمعاقبة حلاق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لاتهامه باحتجاز صيدلانية بدائرة قسم أول الزقازيق، وسرقة مبالغ مالية قدرها 12 ألف جنيه وهاتف محمول، ملك المجنى عليها منها، وذلك تحت تهديد السلاح.

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ترجع أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية"إسلام.م.ن" 30 سنة (حلاق) مقيم بدائرة مركز بلبيس إلي محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه باحتجاز المجني عليها “مارتينا.و.م" صيدلانية تحت تهديد السلاح، وسرقة 12 ألف جنيه منها أثناء وجودها داخل صيدلية كائنة بمدينة الزقازيق.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة أن، المتهم قد احتجز المجني عليها لمدة زمنية بدورة مياه الصيدلية بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض “سكين” مهددا إياها وقام بتكبيل يداها وإدخالها دورة المياه الخاصة بالصيدلية وكان ذلك لإتمام جريمته بسرقتها بالإكراه بأن استولى على 12 ألف جنيه وهاتف محمول ملك المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة السرقة بالإكراه:هو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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