ثقافة الشرقية: استمرار فعاليات عروض نوادي المسرح في الزقازيق

أكد الشاعر احمد سامى خاطر رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافى، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تواصل فعاليات عروض نوادي المسرح بقصر ثقافة الزقازيق،بمحافظة الشرقية والتي تستمر حتى 10 يناير الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

الزيبق من اخراج ولاء زكى

بدأت العروض بالعرض المسرحي "الزيبق" تأليف وإخراج ولاء زكي. يدور العرض حول تأثير التربية القاسية غير الواعية وآثارها النفسية المدمرة على الإنسان، بالإضافة إلى غياب دور المجتمع في احتواء الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والتفكك العقلي نتيجة الإفراط في استخدام الهواتف الذكية.

من اكل البازلاء بالعرض الثانى

والعرض المسرحي الثاني كان من أكل البازلاء" لفرقة قصر ثقافة بلبيس، تأليف محمد الشربيني، دراماتورج محمد المنسي، وإخراج أحمد بلطة. يناقش العرض قضية الشك بأنواعه، حيث يواجه البطل القعيد شكوكا مطلقة تؤدي به إلى العيش في كوابيس، مما يعكس صراعه الداخلي بين الواقع والأوهام ويشارك في البطولة عمار أحمد، آية محمود، خالد عامر، أمجد الربع، يوسف محسن، إسلام حماده، مريم الصوالحي، وأمجد عامر.

العرض الثالث المشنقة

وياتى العرض الثالث كان "المشنقة" عن نص "الحبل" تأليف يوجين أونيل، دراماتورج وإخراج رضا عواد. تدور أحداثه حول إبراهيم الذي ينتظر عودة ابنه الذي سرق منه المال، مشروطا بعودة ابنه لشنق نفسه أمامه ليعفو عنه، في وقت يحيك فيه زوج الأخت شعلان مؤامرات للاستيلاء على أموال إبراهيم. يشارك في العرض إسراء حمادة، وجيه أحمد، محمد رمضان، صابرين أحمد، أشرف خالد.

احدى العروض المسرحية على مسرخ قصر ثقافة الزقازيق -فيتو

العرض المسرحى لاتشعل الضوء

وضمن عروض فرع ثقافة دمياط، قدمت فرقة قصر ثقافة فارسكور العرض المسرحي "لا تشعل الضوء"، تأليف أحمد سعد، ديكور روان هيكل، إخراج خالد مراد. يناقش العرض مفهوم العدالة من خلال تسليط الضوء على فكرة أن العدالة ليست مطلقة، بل هي نسبية تتفاوت حسب رؤية كل شخص لقضيته وحقه. يشارك في العرض جنا سليم، روان رامي، كريم البديوي، إسلام شحاته، أحمد عبد الرحيم، روان هيكل، عماد مراد، ومحمد باز.

ندوات ومناقشات ادارها النخرج محمد الزينى

بعد العروض، أقيمت ندوات ومناقشات أدارها المخرج محمد الزيني، وناقشها الكاتب مجدي الحمزاوي، والكاتبة صفاء البيلي. تناولت المناقشات تدريب الممثل على الأداء والتجانس بين الممثلين،و تعلم لغة الجسد، وأهمية روح الفريق، بالإضافة إلى نبذة عن تاريخ المسرح، وتعريف الدراماتورج، وسيكولوجية مشاهدة النص، وكيفية تلافي الأخطاء الإخراجية المعتادة.

الادارة العامة للمسرح برئاسة سمر سرور

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتتم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ 24 عرضا من فروعه في الشرقية، الدقهلية، ودمياط.

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