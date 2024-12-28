السبت 28 ديسمبر 2024
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المشدد 15 سنة لتاجري مخدرات بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق،فيتو
محكمة جنايات الزقازيق،فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشارمحمد سراج الدين رئيس المحكمة بمعاقبة المتهمين بالاتجاربالمخدرات بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات كما قضت بمعاقبتهم بالسجن سنة لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لحيازتهم طلقات نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

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وترجع أحداث القضية للعام الحالي 2024 عندما احالت النيابة العامة بالشرقية كل من:- “إسلام.م.ع” 29 عاما و"رائد.م.ح" 40 عاما الي محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق المحافظة وحيازة طلقات نارية بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين، وكمية من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من مخدر الميثامفيتامين  بقصد الإتجار،و15 طلقة مختلفة الأعيرة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وفقا للقانون

وحدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار في المواد المخدرة.  

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

وحسب المادة 33 من قانون العقوبات فإنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا لقانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليكون الحبس فيها لمدة سنة ولا تصل فيها مدة الحبس فيها إلى 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

تعاطي المخدرات

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.

كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، والتي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

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