حازم الأشموني يتفقد استعدادات معسكر الزقازيق لمواجهة الكوارث والأزمات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الاستعدادات النهائية لمعسكر الإيواء العاجل والمقام بالمجمع الرياضي للتربية والتعليم بالزقازيق، لمواجهة الكوارث والأزمات كتجربة حقيقية على أرض الواقع بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية

الجهات المعنية والمديريات

وذلك بمشاركة الجهات المعنية لإدارة الأزمة من مديريات الأمن والشباب والرياضة والصحة والتموين والكهرباء والإسعاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار والأوقاف والكنيسة

مجابهة الكوارث والأزمات

تمهيدًا لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث والذي من المقرر أن تقيمه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025 ، وذلك للوقوف على جاهزيته لتنفيذ فعاليات التدريب، وللتعرف على آليات التعامل بالمعسكر في حالة تعرض المحافظة لأزمة طارئة أو كارثة طبيعية تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت والمرافق والمباني والطرق.

شرح تفصيلى للمحافظ

استمع محافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي من أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي عن مكونات معسكر الإيواء وأكد أن المعسكر يتكون من 59 خيمة بقوة 200 سرير مزودة بكافة التجهيزات المعيشية مقسمة إلى 43 خيمة للمعيشة تستوعب 200 فرد و16 خيمة إدارية،

تقديم كافة أوجه المعيشة بالمعسكر

وأيضا بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والمطافئ وشركة المياه والمولدات الكهربائية والشهر العقاري والسجل المدني والبريد والبنوك والصيدلية والعيادة المتنقلة وسيارة التطعيمات وملاعب كرة قدم سلة طائرة و2 خيمة عزل والمطبخ المزود بكافة المواد الغذائية وذلك لتقديم كافة أوجه المعيشة والرعاية الممكنة في مثل تلك الكوارث والأزمات التي تتسبب في تشريد وإخلاء السكان من منازلهم.

المعسكر سيضم الأوقاف والكنيسة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المعسكر من المقرر أن يضم ممثلين من الأوقاف والكنيسة لرفع الروح المعنوية للمنكوبين وبث روح الأمن والطمأنينة بداخلهم، وإزالة آثار الخوف والذعر بينهم وتخفيف آلامهم مما وقع عليهم نتيجة الحادث.

الانتهاء من تجهيز المعسكر

شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تجهيز المعسكر والتنسيق الجيد بين كافة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث وإعداد خطة عمل مسبقة لاحتواء المواقف المفاجئة ومعالجتها بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليل زمن الاستجابة في الوصول للأزمة وتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب.

التقاط الصور التذكارية

حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع فرق العمل المشاركة في تنظيم معسكر الإيواء متمنيًا أن يخرج المعسكر بصورة مشرفة وتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب العملي المشترك.

المرافقون للمحافظ فى تفقده

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي

رئيس حى أول وثانى ومركز الزقازيق

وبالإضافة إلى دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ومحمد الصادق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومحمد تركي مدير المجمع الرياضي للتربية والتعليم بالزقازيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.