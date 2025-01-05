اقبال كثيف من المواطنين على سوق اليوم الواحد بالشرقية

انطلق اليوم "سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والذي يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وللإسبوع الثالث على التوالي بمحافظة الشرقية

التخفيض بالسوق تصل الى 30%

والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم.

محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

للاسبوع الثالث يقام سوق اليوم الواحد

وقال انه تم إقامة سوق اليوم بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الأسبوعين الماضيين والمُقامين بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة

شركات تصنيع وانتاج المواد الغذائية

وبالاضافة الى شركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.

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