السبت 28 ديسمبر 2024
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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع انتظام العملية الامتحانية

الدكتورهلال عفيفي
الدكتورهلال عفيفي

استكمل الدكتورهلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التطلاب والتعليم، اليوم السبت جولاته التفقدية لمتابعة سير العملية الامتحانية بكليتى طب وجراحة الفم والأسنان، والعلوم للعام الدراسي 2024/2025.

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رعاية الدكتور خالد الدرندلى 

جاء ذلك  تحت رعاية الدكتورخالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وفى إطار حرص الجامعة على توفير الأجواء المناسبة للطلبة، ومراعاة الضوابط اللازمة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول بانتظام.

حوارات ودية مع الطلاب 

 بدأت الجولة بتفقد كلية طب وجراحة الفم والاسنان، وكان في استقبال الدكتوروليد عبدالله عميد الكلية، ثم تفقد كلية العلوم، وكان في استقباله الدكتورجمال عنان عميد الكلية وذلك بحضور الوكلاء ولفيف وأعضاء هيئة التدريس، ومديرى الكليتين، كما أجرى حوارات ودية مع بعض الطلبة لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

جودة العملية التعليمية 

أكد الدكتور خالد الدرندلي، أن جامعة الزقازيق تولي اهتمامًا كبيرًا بِجودة العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب بما يسهم في تحقيق التميز الأكاديمي، وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب.

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الاطمئنان على تواجد الاساتذة والرد على استفسارات الطلاب 

اطمأن الدكتورهلال عفيفى على انتظام سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين، وتواجد الأساتذة ورؤساء الأقسام فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب.

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