الأحد 05 يناير 2025
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البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

بركان، فيتو
بركان، فيتو

ثار بركان جبل مارابي في غرب سومطرة الذي يعتبر البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا مجددا صباح أمس السبت، ونفث عمودا ضخما من الرماد بارتفاع 1000 متر.

 بركان جبل مارابي


وسجل مركز مراقبة البركان في المنطقة الثوران على الساعة التاسعة صباحا، وقال في بيان رسمي: "لوحظ أن عمود الرماد كان رمادي اللون، سميكا في شدته، ويميل إلى الشمال والشمال الشرقي".

وذكر البيان أن ثوران البركان تم تسجيله على جهاز رصد الزلازل بسعة قصوى تبلغ 30.3 مليمتر لمدة دقيقة و40 ثانية، مؤكدا على أن جبل مارابي لا يزال في حالة تأهب.

 


وطلب فريق المراقبة من السكان المحليين والسياح والمتسلقين الابتعاد عن المنطقة ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من فوهة البركان.

وحثت السلطات الناس على استخدام أقنعة تغطي الأنف والفم لتجنب مشاكل الجهاز التنفسي، كما نصحت السلطات الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المرتفعة من الوادي وعلى طول ضفاف الأنهار المتدفقة من قمة جبل مارابي بأن يكونوا على دراية بخطر الحمم البركانية الباردة. 

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