البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

ثار بركان جبل مارابي في غرب سومطرة الذي يعتبر البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا مجددا صباح أمس السبت، ونفث عمودا ضخما من الرماد بارتفاع 1000 متر.

بركان جبل مارابي



وسجل مركز مراقبة البركان في المنطقة الثوران على الساعة التاسعة صباحا، وقال في بيان رسمي: "لوحظ أن عمود الرماد كان رمادي اللون، سميكا في شدته، ويميل إلى الشمال والشمال الشرقي".

وذكر البيان أن ثوران البركان تم تسجيله على جهاز رصد الزلازل بسعة قصوى تبلغ 30.3 مليمتر لمدة دقيقة و40 ثانية، مؤكدا على أن جبل مارابي لا يزال في حالة تأهب.

🇮🇩🌋Indonesia's most active volcano erupts again



Merapi Volcano, at a height of 2,910 meters, is considered one of the most active in the country.



Its eruption in 2010 killed 300 people. Its deadliest eruption was in 1930, taking 1,300 victims.



SputnikInt pic.twitter.com/rWGjcPOEVp — Rahini (@rahini1207) January 5, 2025



وطلب فريق المراقبة من السكان المحليين والسياح والمتسلقين الابتعاد عن المنطقة ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من فوهة البركان.

وحثت السلطات الناس على استخدام أقنعة تغطي الأنف والفم لتجنب مشاكل الجهاز التنفسي، كما نصحت السلطات الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المرتفعة من الوادي وعلى طول ضفاف الأنهار المتدفقة من قمة جبل مارابي بأن يكونوا على دراية بخطر الحمم البركانية الباردة.

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