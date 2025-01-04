لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع الأولى، التي تظهر لحظة انفجار بركان دوفن في إثيوبيا، والذي كان خامدًا، حيث ظهرت الغازات البركانية، التي حدثت في بركان جبل دوفن، وكان آخر ثوران له خلال العصر الهولوسيني في إثيوبيا، أي منذ آلاف السنين، وهو أحد البراكين الذي يضرب حاليًات إثيوبيا بعد بركان فانتال.

لحظة إطلاق بركان دوفن انبعاثاته

وأظهرت مقاطع الفيديو الانبعاثات البخارية والطينية التي أطلقها بركان دوفن في إثيوبيا، حيث ظهرت التشققات الأرضية، وخرج الغازات البركانية والطينية أمس الجمعة، جراء نشاط البركان.

مع استمرار الهزات والزلازل في #إثيوبيا 🇪🇹

ظهور تشققات ارضية وخروج الغازات البركانية والطينة

3 يناير 2025#هزة_أرضية #الزلازل #سنوات_الزلازل pic.twitter.com/cQ0xzwryge — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) January 4, 2025



وعن تطورات بركان دوفن في إثيوبيا، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “الزلازل الإثيوبية تطورت إلى نشاط بركاني، حيث بدء انفجار بركان دوفن، صباح أمس الجمعة 3 يناير الجاري”.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن نشاط بركان دوفين "بدأ صباح أمس الجمعة 3 يناير 2025 نشاط بركان دوفن في منطقة عفار، والذى يقع في منطقة الزلازل المستمرة حاليًا، والتى بدأت فى 21 ديسمبر الماضى، وبلغت أكثر من 120 زلزال بين 4.3 - 5.2".

مكان اخر للشقق الجديدة البركانية في #إثيوبيا 🇪🇹 2025 pic.twitter.com/GLpiqtLAFr — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) January 4, 2025

انبعاث الأبخرة والغازات والغبار من بركان دوفن

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى "انبعاث الأبخرة والغازات والغبار وبعض الحبيبات الصخرية، من خلال نشاط بركان دوفن"، مؤكدًا أن "النشاط الزلزالى مستمر حيث وقع أمس حوالى 8 زلازل (حتى الساعة 3 مساء) بقوة تتراوح بين 4.5 – 5 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم."

ظهور تشققات ارضية وخروج الغازات البركانية مقدمة لثوران أحد البراكين في إثيوبيا

بركان فانتال🌋

بركان جبل دوفين🌋 pic.twitter.com/a4BE7AN9lP — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) January 3, 2025

وقال شراقي إن "الزلازل تعمل على مزيد من التشققات والفوالق في إثيوبيا، مما يسمح للماجما أو المحاليل الساخنة من الاندفاع نحو سطح الأرض نتيجة الضغط الشديد وزيادة الأبخرة والغازات فى باطن الأرض".

وأوضح شراقي أن منطقة شرق أفريقيا، بما فيه الهضبة الإثيوبية، تتميز بقرب الماجما من سطح الأرض (40 كم)، أكثر من أى مكان فى القارة الأفريقية (100 كم)، مما كون الجبال البركانية الاثيوبية وارتفاع بحيرة فيكتوريا إلى 1136 م فوق سطح البحر."

59 بركانا في إثيوبيا

وقال عباس شراقي إن "بركان دوفن من النوع الطبقي (متعدد النشاط) يبلغ ارتفاعه 1151 م فوق سطح البحر، 450 م أعلى المناطق المجاورة، ولم يسجل نشاطا كبيرًا من قبل سوى تدفقات حمم بركانية صغيرة من خلال التشققات، قد يزداد النشاط البركانى إلى مزيد من الحمم البركانية، وقد يمتد أيضا إلى بعض البراكين المجاورة أهمها بركان فنتالي Fentale إلى الجنوب، والذي سجل آخر نشاط كبير له منذ أكثر من 200 سنة (1820) ويبلغ ارتفاعه 2007 مترًا ويتميز بفوهة بركانية كبيرة بقطر 4 كم وعمق 350 م."

فديو كامل للغازات البركانية التي حدثت في بركان جبل دوفين الخامد وحسب المعلومات كان اخر ثوران له خلال العصر الهولوسيني في إثيوبيا

وهذا احدى البراكين بعد بركان فانتال التي تضرب حاليا فيها الزلازل والهزات الأخيرة pic.twitter.com/YNgk2sD6hK — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) January 3, 2025

وأوضح الدكتور عباس شراقي أنه "يوجد فى منطقة الأخدود الإثيوبية حوالى 59 بركانا تكونوا فى العصر الجيولوجي الحديث منذ حوالى 12 ألف سنة، معظمها خامد عدا بركان "إرتا أليه" الذى بدأ نشاطه الحديث منذ عام 1967 ويزداد نشاطه بين الحين والآخر، ففى عام 2005 حدث انفجار كبير أدى إلى موت 250 رأسا من الماشية وأجبر آلاف السكان على الفرار."



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