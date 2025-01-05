الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مظاهرات مؤيدة لفلسطين أمام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي

مظاهرات اهالي الأسرى
مظاهرات اهالي الأسرى الإسرائيليين

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يصورون الجنود بمدخل وزارة جيش الاحتلال  ويصفونهم بقتلة الأطفال.

مظاهرات أمام وزارة جيش الاحتلال 

ويأتي ذلك في ظل استمرار المظاهرات التي ينظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بصفقة مع حماس.

وواصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن صفقة تبادل الأسرى التي قال: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيلها؛ خوفًا على مصالحه الخاصة، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات على إمكانية استسلام المقاومة.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

فقد نقل مراسل الشئون السياسية في القناة الـ12 يارون أبراهام عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إن الطرفين يعيشان اللحظة الأخيرة لإحداث خرق في مفاوضات الصفقة قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض.

txt

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

ووفقا للمسئولين، فقد طرأ تقدم في اللحظات الأخيرة، وهو ما دفع نتنياهو لإرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة، لكن أبراهام حذر من أن هذا الأمر ليس جديدا، وأنه حدث في مرات سابقة دون نتيجة.


كما قالت مراسلة الشئون السياسية في قناة "كان" جيلي كوهين" إن هناك مقترحًا إبداعياًّ لحل إحدى أهم النقاط الخلافية بين الجانبين"، لكنها أكدت أن هناك تساؤلات عما إذا كان المقترح سيُحدث الاختراق المأمول.

ويتعلق المقترح بتصنيف الأسرى الذين ستشملهم الصفقة، لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء أن الـ11 الذين يوصفون بأنهم جرحى ومرضى ليسوا كذلك، كما تقول كوهين.

ونقلت كوهين عن مسئول مطلع قوله إنها "قد تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات قبل دخول ترامب البيت الأبيض"، وهو ما أكده مراسل الشئون السياسية في قناة "كان" عميحاي شتاين على لسان أحد المسئولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الاسري الإسرائيليين حماس إسرائيل صفقة تبادل الأسرى

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

الاحتلال يطالب حماس بإطلاق سراح 34 أسيرا في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى
ads

الأكثر قراءة

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

كان نفسها تخلف بنت، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، 11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية وترسيخ مبدأ المواطنة

الفراولة تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية على الأطباء

منوعات

المزيد

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

بيع سمكة تونة تزن 276 كيلو جراما بـ1.3 مليون دولار في اليابان

استمرار موجة الحر في جنوب أستراليا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

أحد الضحايا المفضلين للملك المصري.. أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية