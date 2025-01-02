الجهاد الإسلامي: اقتربنا من الوصول إلى صفقة والمعركة في غزة لن تستمر

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، محمد الهندي، اليوم، "أعتقد أننا اقتربنا من الوصول إلى صفقة ولو جزئية لـتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

الجهاد الإسلامي تؤكد الاقتراب من صفقة من الاحتلال

وتابع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، المفاوضات مستمرة مع الاحتلال والمعركة في غزة لن تستمر فترة طويلة.

وشدد محمد الهندي، على أن إسرائيل فشلت في حسم المعركة وفرض الاستسلام على أهالي القطاع، لافتا إلى أن الضغط الميداني الذي يمارسه الاحتلال محاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة على طاولة المفاوضات.

إسرائيل ترسل فريق التفاوض إلى الدوحة

وكان موقع "والا" العبري، قد نقل في تقرير نشر في وقت سابق اليوم الخميس، عن مسئولين إسرائيليين قولهم: "إن إرسال فريق التفاوض للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة".

وقال مسئولون إسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: إن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة الأسرى، وهو ما دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

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